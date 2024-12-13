Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medya ve dijital platformlardan gelir elde eden bireyleri mercek altına aldı. Yaşam koçluğu, mentörlük, meditasyon, farkındalık terapileri, doğum destekçiliği gibi hizmetler üzerinden kazanç sağladığı halde vergi beyanında bulunmayan veya eksik beyan edenlere yönelik sıkı denetimler yapılıyor.

Bankalardaki hesap hareketleri ile vergi beyanları karşılaştırılarak uyumsuzluklar tespit edildi. Özellikle 2022-2023 yıllarını kapsayan denetimlerde kayıt dışı bırakılan kazançlar ortaya çıkarılıyor.

Kolay vergileme sistemi uygulanıyor

Sosyal medya ve dijital hizmetlerden kazanç sağlayanlar için daha önce bir kolay vergileme yöntemi getirilmişti. Bu sisteme göre:

Gelir sahiplerinin vergi dairesinden istisna belgesi alması gerekiyor.

Bankada açılan hesaplara yatırılan gelirlerden %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılıyor.

Yıllık gelir, 2024 yılı için 3 milyon TL’yi aşmadığı sürece tevkifat nihai vergi oluyor. Aşması durumunda ise yıllık beyanname düzenlenmesi gerekiyor.

Kayıt dışılıkla mücadele sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyi en aza indirgemek için denetimlerin devam edeceğini belirtti. Bakan Şimşek şu açıklamaları yaptı:

Vergi bilinci ve uyumu artırılacak.

İzaha davet süreciyle mükellefler, kayıt dışı kazançlarını beyan etmeye teşvik edilecek.

Uyum gösterenler daha az ceza ödeyecek, uyumsuzlar ise incelemeye alınacak.