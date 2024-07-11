ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Merkeze bağlı Pınaryayla köyünün kırsal bölgesinde Abuzer Şahin'i (67) yerde hareketsiz görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, Şahin'in silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Şahin'in cenazesi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: aa