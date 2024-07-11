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Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şahin'in cenazesi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemede, Şahin'in silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gordion Antik Kenti ile Aslanhane Camisi'nin UNESCO Dünya Mirası sertifikaları verildi

Gordion Antik Kenti ile Aslanhane Camisi'nin UNESCO Dünya Mirası sertifikaları verildi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

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