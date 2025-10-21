Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre 85 personel alımı gerçekleştirecek.
Başvuru yapacak adaylar için 2024 KPSS’den en az 70 puan şartı aranıyor. Ayrıca, adayların 1 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu olmaları gerekiyor.
Başvurular, 23 Ekim 2025’de başlayacak ve 5 Kasım 2025 Çarşamba saat 23.59’da sona erecek.
Başvuru koşulları
-
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.
-
Kullanılacak platformlar: Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı.
-
Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular geçerli olmayacak.
-
Adaylar, her pozisyon için yalnızca bir kez başvuru yapabilecek.
-
Başvuru ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu internet sitesinden duyurulacak.
Personel alımı detayları
|Bilgi
|Detay
|Kurum
|Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
|Personel sayısı
|85 kişi
|KPSS şartı
|En az 70 puan (2024 KPSS)
|Doğum tarihi koşulu
|1 Ocak 1994 ve sonrası
|Başvuru tarihi
|23 Ekim – 5 Kasım 2025
|Başvuru yöntemi
|e-Devlet / Kariyer Kapısı
|Sözlü sınav
|Yapılacak