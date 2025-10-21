Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre 85 personel alımı gerçekleştirecek.

Başvuru yapacak adaylar için 2024 KPSS’den en az 70 puan şartı aranıyor. Ayrıca, adayların 1 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu olmaları gerekiyor.

Başvurular, 23 Ekim 2025’de başlayacak ve 5 Kasım 2025 Çarşamba saat 23.59’da sona erecek.

Başvuru koşulları

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.

Kullanılacak platformlar: Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı.

Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular geçerli olmayacak.

Adaylar, her pozisyon için yalnızca bir kez başvuru yapabilecek.

Başvuru ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu internet sitesinden duyurulacak.

Personel alımı detayları