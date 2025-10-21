Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre 85 personel alımı gerçekleştirecek.
Başvuru yapacak adaylar için 2024 KPSS’den en az 70 puan şartı aranıyor. Ayrıca, adayların 1 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu olmaları gerekiyor.

Başvurular, 23 Ekim 2025’de başlayacak ve 5 Kasım 2025 Çarşamba saat 23.59’da sona erecek.

Başvuru koşulları

Personel alımı detayları

Bilgi Detay
Kurum Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
Personel sayısı 85 kişi
KPSS şartı En az 70 puan (2024 KPSS)
Doğum tarihi koşulu 1 Ocak 1994 ve sonrası
Başvuru tarihi 23 Ekim – 5 Kasım 2025
Başvuru yöntemi e-Devlet / Kariyer Kapısı
Sözlü sınav Yapılacak