Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir, bir süredir magazin gündeminde yer alan boşanma iddialarını doğruladı.

2022 yılında evlenen çift, sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yaparak, “Evet, haberler doğru; geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık” ifadelerini kullandı.

“Ayrılığımızda saygıyı koruduk”

Yazıcı ve Beydemir, açıklamalarında süreci olgunlukla yürüttüklerini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini savunuyoruz.

Bu yüzden birbirimize, geçirdiğimiz dört yılı aşkın birlikteliğimize ve ailelerimize olan sevgimiz gereği bu konuda hassas davranmayı tercih ediyoruz.

Yapacağınız yorumlarda aynı hassasiyeti göstermenizi rica ediyoruz. İkimiz için de her şeyin daha güzel olması temennisiyle…"

Bu açıklamayla birlikte çift, ayrılık sürecinde saygı ve anlayışa önem verdiklerini vurguladı.

1 yıl önceki “asla boşanmayacağız” videosu yeniden gündemde

Boşanma haberinin ardından sosyal medyada çiftin yaklaşık bir yıl önce çektikleri video yeniden gündem oldu.

Videoda İpek Filiz Yazıcı, eşi Ufuk Beydemir’e “Bir daha evlenir misin?” diye soruyor. Beydemir, “Bu evlilik yürümediyse hiçbir evlilik yürümez” cevabını verirken, Yazıcı ise “Yanlış cevap, biz hiç boşanmayacağız” diyerek gülüyor.

Söz konusu video, ayrılık açıklamasının ardından sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı ve “zaman ne çabuk değişti” yorumları yapıldı.

Kısa bir evlilik, büyük ilgi

2019’da tanışan ikili, 2022 yılında İtalya’da sade bir törenle evlenmiş, ardından İstanbul’da yakın dostlarının katıldığı bir düğünle evliliklerini kutlamıştı.

Yazıcı, “Aşk 101” dizisindeki performansıyla geniş kitlelere ulaşırken, Beydemir “Ay Tenli Kadın” şarkısıyla müzik listelerinde büyük çıkış yakalamıştı.