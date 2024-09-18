Merhum Başbakan Adnan Menderes’in vefatının 63. yılı anısına Aydın Menderes Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikte, Menderes’in hayatı ve politik mirası çeşitli açılardan ele alındı. Etkinlikte, Menderes’in ekonomi ve dış politika alanındaki katkıları, uzman konuşmacılar tarafından detaylı bir şekilde incelendi.

Menderes’in mirası sergisi ve seminer

Etkinlik, Aydın Menderes Üniversitesi’nin konferans salonunda, Adnan Menderes’in fotoğraf ve kitaplarının sergilendiği bir açılışla başladı. Sergi, Menderes’in hayatına ve dönemine dair önemli anekdotları ve belgeleri ziyaretçilere sunarak, katılımcılara tarihsel bir yolculuk yapma fırsatı sundu. Serginin ardından gerçekleştirilen seminerde, Prof. Dr. Turan Akkoyun moderatörlüğünde çeşitli konuşmalar yapıldı.

Prof. Dr. Turan Akkoyun’un sunumu: Ekonomi ve para reformları

Seminerin moderatörü Prof. Dr. Turan Akkoyun, Adnan Menderes’in bilinmeyen yönlerine ışık tutarak, özellikle ekonomik alanındaki çabalarına odaklandı. Akkoyun, Menderes’in Türk parasının yurtiçinde basılmasını sağlayan girişimlerinin ülke ekonomisi üzerindeki uzun vadeli etkilerini detaylandırdı.

Prof. Dr. Pınar Altıok Gürel’den liberal ekonomi vurgusu

İlk konuşmacı olarak sahneye çıkan ünlü sanatçı ve öğretim üyesi Prof. Dr. Pınar Altıok Gürel, 1950-1960 yılları arasında uygulanan liberal ekonomi programının Türkiye’nin ekonomik büyümesine olan katkılarını vurguladı. Gürel, Menderes döneminde yapılan reformların ülkenin altın çağını yaşamasına neden olduğunu belirtti ve ezanın aslına döndürülmesinin halk üzerindeki etkilerini anlattı.

Doç. Dr. Ali Bilgenoğlu’nun dış politika analizi

Doç. Dr. Ali Bilgenoğlu, Menderes’in dış politikada sağladığı başarıları ele aldı. Kıbrıs sorununun çözümündeki Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun diplomatik çabalarının etkili olduğunu belirtti. Bilgenoğlu, Menderes’in dış politika stratejilerinin Türkiye’nin uluslararası alandaki konumunu nasıl güçlendirdiğini açıkladı.

Dr. Bircan Kayacan Cangül’den sosyal politikalar üzerine değerlendirme

Etkinliğin son konuşmasını Dr. Bircan Kayacan Cangül yaptı. Cangül, Menderes’in köy halkına toprak dağıtma politikası ile toplumda nasıl geniş bir destek kazandığını ve halkın gönlünde nasıl yer edindiğini vurguladı. Menderes’in sosyal politikalarının, kırsal kesimlerdeki yaşam kalitesini nasıl artırdığını detaylandırdı.

Etkinlik dualarla son buldu

Toplantı, Adnan Menderes’in ruhuna okunan dualarla sona erdi. Katılımcılar, Menderes’in mirasını anma ve değerlendirme fırsatı buldukları bu anlamlı etkinlikte, onun ülke tarihindeki önemli rolünü yeniden hatırladılar.