Amasya'nın Taşova ilçesinde trafik kurallarına uyumu ve sürücüler arasında saygıyı teşvik etmek amacıyla başlatılan kampanya, araçlara 'Saygı' yazılı etiketler yapıştırılarak gerçekleştirildi. Kampanya, ilçe genelinde büyük bir destek buldu ve sürücüler arasında farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Ercan Topçu'nun trafikte saygı projesi

Trafikte saygıyı teşvik etmek amacıyla başlatılan proje, Diş Hekimi Ercan Topçu'nun öncülüğünde hayata geçirildi. Topçu, trafikteki saygıyı artırmak için 100 araç için 'Saygı' etiketleri bastırarak dağıttı. Projenin amacını ve önemini açıklayan Topçu, trafik kurallarının insan can ve mal güvenliğini korumak için konulduğunu vurguladı. Türkiye'de trafik kazalarındaki yüksek ölüm ve yaralanma oranlarına dikkat çekerek, bu projeyle toplumsal duyarlılığı artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Projenin ilçe genelinde destek bulması

Kampanya, Taşova ilçe genelinde büyük bir ilgi gördü ve birçok sürücü araçlarına 'Saygı' etiketlerini yapıştırarak projeye destek verdi. Projenin küçük bir yerden başlanarak büyütülmesi gerektiğine inanan Topçu, İstanbul'daki trafik deneyimlerinden yola çıkarak bu projenin daha etkili olacağını ifade etti. Topçu, toplum olarak birbirimize karşı daha duyarlı ve saygılı olunması gerektiğini vurguladı.

Sürücülerden destek ve katkı

Projenin önemine değinen sürücüler, İlhami Çetin ve Mehmet Torun, trafik kurallarına uymanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirtti. Her iki sürücü de projeye destek verdiklerini ve trafik güvenliğine katkıda bulunmak için bu tür kampanyaların önemini ifade etti.

Amasya'nın Taşova ilçesinde, trafik güvenliğini artırmak ve sürücüler arasında saygıyı teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen kampanya, büyük bir ilgi ve destek topladı. Diş Hekimi Ercan Topçu'nun öncülüğünde başlatılan projede, ilçe genelindeki 100 araca 'Saygı' yazılı etiketler yapıştırıldı. Kampanya, sürücülerin trafik kurallarına uyumunu teşvik etmek ve yolda karşılıklı saygıyı artırmak için düzenlendi.

Ercan Topçu, trafik kurallarının insan güvenliğini korumak için konduğunu belirterek, Türkiye'deki trafik kazalarının ciddi boyutlara ulaştığını ifade etti. Topçu, "Türkiye'de her yıl yaklaşık 10 bin kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor ve 200 bin kişi yaralanıyor. Bu durum, toplum olarak trafik kurallarına ne kadar ihtiyacımız olduğunu gösteriyor" dedi. Projeyle, trafik güvenliğine dikkat çekmek ve toplumsal bilinç oluşturmak amaçlanıyor.

Kampanya, Taşova'da büyük bir destek buldu. Birçok sürücü, araçlarına 'Saygı' etiketlerini yapıştırarak projeye katkıda bulundu. Topçu, projeyi küçük bir yerden başlatmanın daha etkili olduğunu belirterek, toplumun trafik kurallarına uyması ve birbirine saygılı olması gerektiğini vurguladı. İstanbul'daki trafik deneyimlerinden hareketle bu projenin daha geniş bir etki yaratacağını düşündüğünü ifade etti.

Sürücülerden İlhami Çetin ve Mehmet Torun, projeye destek verdiklerini ve trafik kurallarına uymanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirtti. Bu tür kampanyaların trafik güvenliğine katkı sağladığını ve sürücüler arasında farkındalık oluşturduğunu ifade ettiler.