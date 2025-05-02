Adnan Oktar ve 16 sanık hakkında İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde “nitelikli dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlarından yeniden görülen davada karar açıklandı. Mahkeme, suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle tüm sanıklar hakkında beraat hükmü verdi.

Mahkeme kararı: 16 sanık hakkında beraat

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davada, Adnan Oktar dahil 16 sanık “nitelikli dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla yargılandı. Duruşmada bazı sanıklar Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, Oktar duruşmaya bizzat katıldı.

Mahkeme heyeti, Oktar ve 13 sanık hakkında yüklenen fiillerin kanunda suç olarak tanımlanmadığına kanaat getirerek beraat kararı verdi. Kalan 3 sanık için ise suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat verildi.

Adnan Oktar’dan dikkat çeken savunma

Savunmasında dikkat çeken ifadeler kullanan Adnan Oktar, “Ben mehdilik iddiasında değilim. Türkiye’de yüzlerce mehdi adayı var. Kadınların bana olan sevgisi çok kıskanıldı” dedi. Ayrıca İsrail-Filistin meselesine çözüm sunabileceğini ve kadın cinayetlerini durdurabileceğini öne sürdü. Oktar, “Dekolte giyen, dans eden, neşeli insanların da Müslüman olabileceğini gösterdim” diye konuştu.

Daha önceki suçlamalardan da beraat etmişti

Aynı dosya kapsamında daha önce “resmi belgede sahtecilik”, “belgeyi bozmak ve yok etmek” ile “kaçakçılık” suçlamalarından da beraat eden Oktar hakkında savcılık, “kaçakçılık” ve “resmi evrakta sahtecilik” dosyalarının tefrik edilmesini talep etmişti.