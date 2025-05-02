Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ziyanlar Mahallesi'nde yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki oğlak da telef oldu. Olay, akşam saatlerinde Türkmen Dağı mevkisinde meydana geldi.

Bir kişi hayatını kaybetti, iki oğlan telef oldu

Sarıgöl ilçesi Ziyanlar Mahallesi'nde yaşayan 43 yaşındaki Ümit Horasan, keçilerini otlatmak için Türkmen Dağı eteklerine çıktı. Akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak sırasında bölgeye düşen yıldırım, Horasan’a isabet etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Horasan’ın yanında bulunan iki oğlak da telef oldu.

Yakınları cansız bedenini buldu

Ümit Horasan’ın akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine ailesi ve yakınları dağlık alanda arama çalışması başlattı. Kısa sürede ulaşılan olay yerinde Horasan’ın cansız bedeni bulundu. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Savcının yaptığı ilk incelemenin ardından Horasan’ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Üniversiteden köye döndü, hayvancılıkla uğraşıyordu

Edinilen bilgilere göre, Ümit Horasan daha önce İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışıyordu. Yaklaşık iki yıl önce görevinden ayrılan Horasan’ın doğup büyüdüğü Ziyanlar Mahallesi’ne yerleşerek hayvancılıkla uğraşmaya başladığı öğrenildi. Bekar olan Horasan’ın ani ölümü mahallede derin üzüntüye neden oldu.