İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Vaniköy'de, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa edilen kaçak yapılar ve eklentiler için yıkım çalışmaları sabah saatlerinde tekrar başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından yürütülen operasyon, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyetlerini hedef alıyor.

Yıkım çalışmaları hız kazandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından tespit edilen kaçak yapılar ve iskanlı yapılara eklenen izinsiz eklentiler üzerinde gerçekleştirilen yıkım çalışmaları, bölgedeki tahribatın önüne geçmek için titizlikle yürütülüyor. Yıkım işlemleri, İBB'nin desteğiyle, bakanlık ekiplerinin denetiminde sürdürülüyor.

İzin ihlali ve yasal süreç

22 Ağustos'ta bölgeye yapılan incelemelerde, inşaatın İBB'nin izniyle başlatıldığı ancak yasal düzenlemelere aykırı olduğuna dair bulgulara ulaşılmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, doğal zemin ve bitki örtüsüne zarar verildiği vurgulanmıştı. Bunun üzerine, inşaat durdurulmuş ve suç duyurusunda bulunulmuştu.

Adnan Oktar'dan Rus iş insanına

Yapının bulunduğu alanın, organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'a ait olduğu, sonrasında Rus iş insanı Boris Borisenko tarafından satın alındığı öğrenildi. İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü, konu ile ilgili olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş ve ilgili yasalar çerçevesinde yasal işlemlerin başlatılması talep edilmişti.

Bakanlık açıklaması ve süreç takibi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, suç duyurusunda bulunarak sürecin takipçisi olduklarını bildirmişti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yapının imar kirliliğine yol açtığı ve korunması gereken doğal alanlara zarar verdiği belirtilmişti. Bakanlık, bu tür durumların önlenmesi için titiz bir şekilde çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.