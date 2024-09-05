Narlıdere Belediyesi tarafından Sema Sokak’ta başlatılan yenileme çalışmaları tamamlanmak üzere. Belediye Başkanı Erman Uzun, bölge sakinlerinin taleplerini yerine getirerek sokakta yapılan yol, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Uzun, “Sözümüzü tuttuk. Sema Sokak artık daha konforlu, sağlıklı ve güvenli olacak,” dedi.

Kaldırımlar genişletildi

Yenikale Mahallesi’nde bulunan ve bölgenin en işlek noktalarından biri olan Sema Sokak’ta, kaldırım genişletme çalışmaları gerçekleştirildi. Bu düzenleme ile en dar kaldırım genişliği 2 metreye çıkarılarak yayalar için daha güvenli bir alan sağlandı. Ayrıca, yol düzenlemesiyle araçların duraklamasının önüne geçilerek trafik akışının hızlanması amaçlandı.

Yeşil alanlar düzenlendi

Bölgedeki çalışmalar sırasında ihtiyaç duyulan alanlarda yeşil alan düzenlemeleri yapıldı. Başkan Uzun, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin asfaltlama çalışmaları ve trafik düzenlemeleri için desteklerinden dolayı teşekkür etti. Yakında tamamlanacak olan asfalt çalışmasıyla birlikte Sema Sokak, tamamen yenilenmiş bir görünüme kavuşacak.