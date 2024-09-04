Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Osimhen’in ardından Fransız orta saha oyuncusu Adrien Rabiot'yu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Ancak bonservisi elinde olan Rabiot, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye de teklif edildi.

Son söz Mourinho'da

Amrabat’ın ardından orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi için Rabiot’yu kadroya katmak, hem sahada güçlü bir isim kazanmak hem de Galatasaray'a transfer çalımı atmak anlamına gelecek. Ancak bu transferin gerçekleşmesi için son söz Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'da.

Portekizli teknik adamın, daha önce bazı yıldız isimleri veto ettiği biliniyor. Rabiot'nun transferi, Mourinho'nun onayına bağlı. Eğer olumlu cevap verilirse, Fenerbahçe yönetimi hızlı bir şekilde harekete geçmek zorunda kalacak. Bunun nedeni, UEFA Avrupa Ligi için kadronun bu gece UEFA’ya bildirilmesi gerekiyor.