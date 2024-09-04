Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 31 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Ekipler ihbar üzerine harekete geçti

Fethiye açıklarında gerçekleştirilen operasyon, Sahil Güvenlik ekiplerinin dikkatli çalışması sayesinde başarılı oldu. Alınan ihbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, denizde seyir halinde olan bir lastik botu durdurdu. Yapılan incelemelerde, botta 31 düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edildi.

Göçmenler yasal işlemler için teslim edildi

Düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun durdurulmasının ardından Sahil Güvenlik ekipleri, göçmenleri güvenli bir şekilde karaya çıkardı. Göçmenler, gerekli sağlık kontrollerinin ardından yasal işlemler için ilgili birimlere teslim edildi.