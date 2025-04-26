AEK ile Olympiakos, 27 Nisan 2025'te Yunanistan Süper Ligi'nde karşılaşıyor. Maçın yayın saati ve kanalı hakkında tüm detaylar haberimizde.

AEK ile Olympiakos, 27 Nisan 2025 Pazar günü Yunanistan Süper Ligi'nde karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, AEK Olympiakos maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayımlanacağını merak ediyor. Detaylar haberimizde.

AEK Olympiakos maçı yayın bilgileri

AEK ile Olympiakos arasında oynanacak Yunanistan Süper Ligi karşılaşması, 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 20:00'de başlayacak. Maç, S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

AEK Olympiakos maçı hangi kanalda?

AEK ile Olympiakos arasındaki mücadele, Türkiye'de S Sport Plus üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden yayın yapmaktadır.

AEK Olympiakos maçı nerede oynanacak?

Karşılaşma, Yunanistan'ın Atina kentinde bulunan Ano Liosia Olympic Hall Stadyumu'nda oynanacak.

Maç Yayın Kanalı Başlama Saati Stadyum AEK - Olympiakos S Sport Plus 20:00 Ano Liosia Olympic Hall