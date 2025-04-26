Diyanet İşleri Başkanlığı, Elifba ve dini eğitim kitaplarının basımı için 55 milyon 398 bin TL'lik ihale yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı içerisinde Elifba ve dini eğitim kitaplarının basımı için 55 milyon 398 bin TL harcadı. Yapılan ihale sonucunda basım hizmeti Başak Matbaacılık Tanıtım Hizmetleri şirketine verildi.

Diyanet kitap basımına milyonlar harcadı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 8 Nisan 2024 tarihinde "Elifba Kur'an Öğreniyorum" ve "Etkinliklerle Dinimi Öğreniyorum" adlı iki eserin basımı için hizmet alım ihalesi gerçekleştirdi. İhaleyi kazanan Başak Matbaacılık Tanıtım Hizmetleri şirketiyle 24 Nisan'da sözleşme imzalandı. 35 gün içerisinde tamamlanması planlanan proje için toplam 55 milyon 398 bin 300 TL ödeme yapılacak.

Kitap başına harcama detayı

Kamu İhale Bülteni'nde yer alan bilgilere göre, toplam 4 bin 700 adet kitabın basımı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu bütçe ayrıldı. Bu harcama, Diyanet'in son yıllarda kitap basımına yönelik artan bütçesinin yeni bir örneği olarak kayda geçti.

2024 yılında kitaplara 60 milyon TL ödendi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2024 yılında kitap basımına ayırdığı toplam bütçe 60 milyon 610 bin TL oldu. Farklı projeler kapsamında yapılan diğer kitap basım ihaleleri ise şu şekilde sıralandı:

80 bin adet Sezai Karakoç İz Bırakanlar eseri için 1 milyon 379 bin 200 TL,

80 bin adet Öncü Şahsiyetler kitabı için 939 bin 200 TL,

100 bin adet Ahiret Bilinci eseri için 1 milyon 194 bin TL,

Tarihimizde Din Hizmetleri Teşkilatları ve Diyanet İşleri Reisliği (1924-1950) eseri için 1 milyon 167 bin 480 TL,

2.5 milyon adet Elifba Kur'an Öğreniyorum, 2 milyon adet Etkinliklerle Dinimi Öğreniyorum ve 35 bin adet 3-4-5 Yaş Grubu Etkinliklerle Elif-Ba adlı eserlerin basımı için 55 milyon 930 bin TL ödeme yapıldı.

Diyanet bütçesi birçok bakanlığı geride bıraktı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılında 91.8 milyar TL'lik bütçesiyle altı farklı bakanlığın bütçesini geride bıraktı. Kitap basımına yönelik bu yüksek harcamalar, kamuoyunda tartışmalara neden olmaya devam ediyor.