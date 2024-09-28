Yunanistan Süper Lig’in 6. haftasında, AEK ile Panathinaikos arasında nefes kesici bir derbi mücadelesi gerçekleşecek. İki ezeli rakip, 29 Eylül Pazar akşamı OPAP Arena'da karşı karşıya gelecek. Taraftarların büyük bir heyecanla beklediği bu mücadele, hem ligdeki sıralamaları etkileyecek hem de rekabetin ateşini körükleyecek.
Maç detayları
- Tarih: 29 Eylül 2024, Pazar
- Saat: 21.30
Stadyum bilgileri
- Stadyum: OPAP Arena
- Kapasite: 32,500 seyirci
Yayın bilgileri
- Canlı Yayın: S Sport Plus, EXXEN
AEK'nin son durumu
AEK, ligdeki son dört maçında etkileyici bir performans sergileyerek, üst sıralara tırmanma çabasını sürdürüyor. Takımın forvet hattındaki oyuncular, özellikle son maçlarda gösterdikleri performansla dikkat çekiyor.
Panathinaikos'un hedefi
Panathinaikos ise ligdeki en büyük rakibi karşısında galibiyet arayışında. Son haftalarda gösterdikleri form ile bu maça moralli çıkan ekip, AEK karşısında tarihi bir zafer elde etmeyi hedefliyor.