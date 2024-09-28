Yunanistan Süper Lig’in 6. haftasında, AEK ile Panathinaikos arasında nefes kesici bir derbi mücadelesi gerçekleşecek. İki ezeli rakip, 29 Eylül Pazar akşamı OPAP Arena'da karşı karşıya gelecek. Taraftarların büyük bir heyecanla beklediği bu mücadele, hem ligdeki sıralamaları etkileyecek hem de rekabetin ateşini körükleyecek.

Maç detayları

Tarih: 29 Eylül 2024, Pazar

Saat: 21.30

Stadyum bilgileri

Stadyum: OPAP Arena

Kapasite: 32,500 seyirci

Yayın bilgileri

Canlı Yayın: S Sport Plus, EXXEN

AEK'nin son durumu

AEK, ligdeki son dört maçında etkileyici bir performans sergileyerek, üst sıralara tırmanma çabasını sürdürüyor. Takımın forvet hattındaki oyuncular, özellikle son maçlarda gösterdikleri performansla dikkat çekiyor.

Panathinaikos'un hedefi

Panathinaikos ise ligdeki en büyük rakibi karşısında galibiyet arayışında. Son haftalarda gösterdikleri form ile bu maça moralli çıkan ekip, AEK karşısında tarihi bir zafer elde etmeyi hedefliyor.