Elazığ'da park halinde duran Tofaş marka otomobil, sabah saatlerinde bir anda alev aldı. Şans eseri olayda can kaybı yaşanmazken araçta ciddi maddi hasar oluştu.

Elazığ’ın İzzetpaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, park halinde duran 44 AEY 420 plakalı Tofaş marka araç, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Aracın yanmaya başlamasıyla çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Can kaybının olmadığı olayda, araçta büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni itfaiye ekipleri tarafından detaylı bir şekilde inceleniyor. Alevlerin kaynağı neydi? Yangının çıkış sebebi, incelemeler sonrası netlik kazanacak.