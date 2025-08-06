ORC Araştırma Şirketi’nin 18 ili kapsayan genel af anketi, toplumun önemli bir kesiminin bu uygulamaya destek verdiğini ortaya koydu. 1-3 Ağustos 2025 tarihleri arasında 2400 kişiyle gerçekleştirilen araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 54,1’i genel af uygulamasını olumlu bulurken, yüzde 36,9’u karşı çıktı. Fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 9 olarak kaydedildi.

Cezaevlerinde yaşanan yoğunluk ve infaz sistemine yönelik tartışmaların gündemde olduğu bu dönemde yapılan anket, genel affa ilişkin toplumsal eğilimleri gözler önüne serdi. Özellikle adalet sistemine yönelik duyarlılığın arttığı bu süreçte, genel affa olan desteğin yüksek olması dikkat çekti.

Anket kapsamında ayrıca katılımcılara siyasi partilerin genel af politikaları hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları da soruldu. Buna göre halkın yüzde 55,2’si bu konuda bilgi sahibi olduğunu belirtirken, yüzde 44,8’i ise konu hakkında haberdar olmadığını ifade etti.

ORC’nin verileri, genel af tartışmasının önümüzdeki dönemde siyasi gündemde daha fazla yer alabileceğine işaret ediyor. Toplumun yarısından fazlasının desteği, karar alıcılar için önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor.