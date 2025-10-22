Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1250 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre alımlar, uygulama ve sözlü sınavla gerçekleştirilecek.

Alınacak personel sayısı ve kadrolar

İlana göre, AFAD bünyesinde;

77 sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri,

1173 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni

olmak üzere toplam 1250 personel görevlendirilecek.

Başvuru şartları belli oldu

AFAD personel alımı için adaylarda aranan genel şartlar şöyle sıralandı:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Belirli suçlardan mahkumiyetinin olmaması,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmaması,

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Kadın adaylarda en az 1,60 metre, erkeklerde en az 1,65 metre boyunda olmak,

Boy ve kilo farkının 10 kilogramı aşmaması,

Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

KPSS şartı

Sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri kadrosu için adayların,

2024 yılı KPSSP93 puan türünden en az 60 puan,

teknisyenlik için ise KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.

Başvuru yeri ve detaylar

AFAD personel alımına ilişkin tüm detaylara, Resmi Gazete’nin “Çeşitli İlanlar” bölümünden ve AFAD’ın resmi internet sitesindeki duyurular kısmından ulaşılabilecek.

Başvuru sürecinin ardından seçilen adaylar, AFAD’ın taşra teşkilatında görev yapacak.

AFAD nedir?

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), Türkiye’de afet ve acil durumlara yönelik hazırlık, müdahale ve iyileştirme faaliyetlerini yürüten kamu kurumudur. Kurum, afet öncesi risk azaltma, eğitim ve koordinasyon çalışmalarıyla da görev yapar.