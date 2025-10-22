Arabesk müziğin sevilen sesi Güllü’nün ölümünden önce kamera karşısına geçtiği son görüntüler ortaya çıktı.

Ünlü sanatçının vefatından kısa bir süre önce çekilen “Eylül Zamanı” klibinin kamera arkası kayıtları, duygusal anlara sahne oldu.

Klip çekiminden duygulandıran kareler

Kısa bir süre önce Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün, klip çekimleri sırasında son derece pozitif ve enerjik olduğu görülüyor.

Yayınlanan görüntülerde sanatçının, sahne öncesinde hazırlık yaptığı, her ayrıntıya büyük bir özen gösterdiği dikkat çekti.

Klip ekibi, o günkü atmosferi “Herkesi motive eden, güler yüzlü, profesyonel bir Güllü vardı” sözleriyle anlattı.

Kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan yanındaydı

Güllü’nün son klip çekiminde, kızı Tuğyan ve onun yakın arkadaşı Sultan da yer aldı.

Kayıtlarda, Tuğyan’ın çekim aralarında annesinin yanından hiç ayrılmadığı, sahne arasında ona destek olduğu görülüyor.

Klip boyunca Güllü’nün ailesiyle kurduğu sıcak bağ, hem ekibi hem izleyenleri duygulandırdı.

Sanatçının ölümünden önceki gün de yanında yine kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan vardı.

Adli tıp raporu çıktı

Öte yandan, Güllü’nün ölümüne ilişkin adli tıp raporu da tamamlandı.

Raporda, sanatçının ölüm nedenine ilişkin teknik bulguların savcılıkla paylaşıldığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Hayat dolu son anlar

Görüntülerde, Güllü’nün makyaj yaptırdığı, sahneye çıkmadan önce son kez gülümseyerek kameralara el salladığı anlar da yer aldı.



Sanatçının bu son kareleri, onu sevenleri yasa boğarken, “Sanki vedalaşır gibiymiş...” yorumları yapıldı.