AFAD, İstanbul Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 12.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Deprem İzmir ve çevre illerde hissedildi

İstanbul'da meydana gelen sarsıntı, İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar panik halinde sokaklara çıktı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar bilgisi paylaşılmadı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: “Sahada tarama çalışmaları sürüyor”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "AFAD ve ilgili kurumlar sahada tarama çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi." ifadelerini kullandı.

Yetkililerden uyarılar geldi

AFAD, artçı sarsıntı riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Resmî açıklamalar dışında bilgi paylaşılmaması ve güvenli alanlarda kalınması gerektiği vurgulandı.