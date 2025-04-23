İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İzmir dahil birçok ilde hissedildi. Ayrıntılar gelmeye devam ediyor.

İzmir ve İstanbul'da deprem oldu

24 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İzmir başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. İlk belirlemelere göre, sarsıntı vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

Marmara Denizi sabah saatlerinde sarsılmıştı

Aynı günün sabah saatlerinde Marmara Denizi, Silivri açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti. Bu sarsıntı da İstanbul ve çevre illerde hissedildi.

İstanbul'daki depremin merkez üssünün Marmara Denizi açıkları olduğu bildirildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından depremin derinliği ve etkilediği alanlar hakkında detaylı açıklamalar yapılması bekleniyor.

Ayrıntılar gelecek...