AFAD’ın 2025 Deprem Tehlike Haritası yayımlandı. Haritaya göre deprem riski düşük iller belli oldu. İşte yapılaşma açısından en güvenli şehirler...

AFAD’dan 2025 deprem haritası: Deprem riski en düşük iller açıklandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2025 yılına ait güncel Türkiye Deprem Tehlike Haritasını kamuoyuyla paylaştı. Harita, İstanbul ve Marmara’da son günlerde yaşanan depremler sonrası vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Yayımlanan haritada, aktif fay hatlarından uzak bölgeler detaylı biçimde sınıflandırıldı. Uzmanların onayıyla oluşturulan bu harita, deprem tehlikesi açısından en güvenli şehirleri belirliyor.

Düşük riskli bölgeler ve güvenli şehirler

AFAD verilerine göre, aşağıdaki şehirler 4. ve 5. derece deprem bölgesi olarak tanımlanıyor. Bu illerde büyük bir depremin meydana gelme olasılığı oldukça düşük:

Aksaray : 5. derece deprem bölgesinde.

Niğde : Tamamı 4. ve 5. derecede yer alıyor.

Karaman : En düşük risk grubunda.

Nevşehir : 4. derece deprem bölgesinde.

Yozgat : Risk oranı 3. dereceye kadar düşüyor.

Kırıkkale ve Kırşehir : 3. ve 4. derece arasında değişiyor.

Ankara: Özellikle Etimesgut ve Mamak gibi ilçeleri 4. derecede.

Karadeniz ve İç Anadolu'da güvenli bölgeler

Bazı şehirler, aktif fay hatlarına uzak olmalarıyla dikkat çekiyor. Bu şehirlerde hem sismik hareketlilik az, hem de yapılaşma açısından daha güvenli bölgeler bulunuyor:

Bartın : Fay hattına 132 km uzaklıkta.

Zonguldak : 2. derece bölgede yer almasına rağmen sismik hareket az.

Sinop : Tarihsel olarak deprem açısından oldukça sakin.

Giresun ve Trabzon: Karadeniz’in görece güvenli bölgeleri arasında.

İlçelere göre risk dağılımı

Bazı yüksek riskli illerin iç kesimlerinde yer alan ilçeler ise göreceli olarak daha güvenli:

Mardin : Geneli 3. derece deprem bölgesi.

Antalya : Zemin yapısına göre ilçelerde risk değişiyor.

Artvin: Sahil kesimleri riskli, iç bölgeleri daha güvenli kabul ediliyor.

AFAD’a göre en güvenli şehirler listesi

AFAD tarafından belirlenen, deprem riskinin en düşük olduğu iller şöyle sıralandı:

Aksaray

Ankara

Antalya

Artvin

Bartın

Edirne

Giresun

Karaman

Kastamonu

Kırıkkale

Kırklareli

Kırşehir

Konya

Mardin

Nevşehir

Niğde

Rize

Samsun

Siirt

Sinop

Trabzon

Yozgat

Zonguldak

Veri Kaynağı ve Güvenilirlik

Haritada belirtilen risk seviyeleri AFAD'ın resmî açıklamalarına dayanıyor. Konuyla ilgili detaylara AFAD’ın resmî internet sitesi üzerinden ulaşmak mümkün.