Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sabaha karşı meydana gelen depreme ilişkin ilk verileri paylaştı. Saat 04:44'te kaydedilen depremin büyüklüğü 3,5 olarak açıklandı. Deprem yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Bölge halkı panik yaşadı

Depremle birlikte bölgede artçı sarsıntılar yaşanırken, vatandaşlar gece saatlerinde büyük panik yaşadı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı bildirildi.

Dün akşam ise Muğla'nın Datça ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bu deprem de kısa süreli paniğe neden olmuştu.

Depremler anlık takip edilebiliyor

AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre İzmir, İstanbul, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl ve Manisa gibi pek çok ilde meydana gelen depremlerin bilgileri anlık olarak yayınlanmaya devam ediyor.