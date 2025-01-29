Erzincan merkez Atatürk Mahallesi 363 Sokak'taki müstakil bir evde, gece saat 03.00 sıralarında sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 4 kişilik aile zehirlendi.

Sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi

Olayın fark edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Zehirlenen aile üyeleri, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlike yok

Hastanede tedavi altına alınan aile fertlerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.