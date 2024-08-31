AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığı son verilere dayanarak, 2 il için turuncu, 22 il için ise sarı kodlu yağış uyarısı yaptı. Turuncu uyarı verilen iller Kırklareli ve Tekirdağ olarak açıklanırken, sarı kodla uyarı yapılan iller arasında İstanbul, Adana, Konya, Antalya, ve Manisa gibi iller yer alıyor.

AFAD'ın açıklamaları

AFAD, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, turuncu uyarı verilen Kırklareli ve Tekirdağ illerinde toplam 57 ihbar alındığını ve Karabük’te 5 kişinin tahliye edildiğini belirtti. Ayrıca, vatandaşların ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Uyarılan bölgeler

Turuncu Kod: Kırklareli, Tekirdağ

Sarı Kod: Kastamonu, Karabük, Bolu, İstanbul, Sinop, Çankırı, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Ardahan, Artvin, Kars, Edirne, Konya, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Manisa.

Vatandaşlara uyarı

AFAD, vatandaşların sel, su baskını, heyelan, yıldırım gibi risklere karşı dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı ve oluşabilecek olumsuzluklar için tedbirli olunmasını istedi.