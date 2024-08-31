İzmir'de düzenlenen 93. Enternasyonel Fuarı'nın ikinci gününde konuşma gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu İzmir ile ilgili bir anısını anlattı, dinleyenler İmamoğlu'nu alkış yağmuruna tuttu.

İmamoğlu,konuşmasında şunları söyledi:

"İzmir Fuarı'nda bulunmanın farklı bir keyfini de yaşıyorum. İzmir Büyükşehir Belediye'miz dile getirdi. Yolda yürürken Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız da çocukluğundan beri şahitliğiyle bu fuarda aslında hayatımızın ne kadar etkili bir alanda olduğunu ifade etti. Uzaklarda olsanız da sizi etkileyen bir tınısının, bir renginin olduğunu aslında şahitlik etmiş bulunuyoruz. Böyle etkili bir alan aynı zamanda benim için farklı bir anısıyla mevcut ve ilkokul son sınıfta, on bir on iki yaşlarında, aynı diline Türkiye'ye o şampiyona finallerine gitmek için bir takımın temsili olarak, bir ilkokul takımının temsili olarak, çok özenli davranarak bizi bir gece Ankara'da konaklatıp Trabzon'dan gelirken Anıtkabir'i ziyaret ettiren, ardından bir gecede İzmir'de konaklatıp İzmir Fuarı'nı gezdirerek ne kadar değerli, ne kadar erdemli bir öğretmen olduğunu bugün kendisini minnetle anıyorum. Mehmet Ekipoğlu müdürümüzün ismi bile aklımdan çıkmaz.

Sonrasında bizi Ankara'ya götürdü. Şimdi düşünüyorum, bin iki yüz bin üç yüz kilometre uzaktan bu şehre gelen ve bu şehirde fuarı hayranlıkla izleyen, ardından bir hentbol müsabakasına katılan ve o şehrin kırk haneli bir köyünde doğup, bugün Türkiye'nin en büyük şehri, on altı milyonluk İstanbul'u yönetmek onuruna ve gururuna erişen Ekrem İmamoğlu, olsa olsa bu sınavda elde edilen, ayağında ayakkabısı olmayan, çalıyla savaşan yüz binlerce atamızın, ninemizin bizlere emanet ettiği, başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarıyla bize hediye ettiği cumhuriyetin sunduğu fırsatların sonucu olsa gerek. Ben de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde fuarda bulunmaktan onur duyuyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve hepimizin geçmişini rahmetle, minnetle anıyorum.

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."