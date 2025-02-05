Ege Denizi'nde son günlerde artan sismik aktivite ve volkanik hareketlenmeler, bölgedeki vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açtı. Ancak, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamalara göre, şu an için panik yapmayı gerektirecek bir durum bulunmamaktadır.

AFAD'dan önemli açıklamalar

Volkanik Aktivite: Santorini Adası'ndaki volkanik hareketlenmeler, Türkiye'yi doğrudan etkilememektedir. Ancak, Türkiye genelinde aktif durumda olan 14 volkan bulunmaktadır. Bu volkanlar şu an için suskun durumdadır.

Sismik Aktivite: Ege Denizi'nde 1-3 Şubat tarihleri arasında büyüklükleri 1,3 ile 4,8 arasında değişen sarsıntılar tespit edilmiştir. Bu depremler, magmatik kaynaklar ve hidrotermal aktivite nedeniyle tetiklenmiş olup, yeni bir volkanik aktivite başlangıcını göstermektedir.