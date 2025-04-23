İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, riskli binalara girilmemesi konusunda vatandaşları uyardı. Telefon hatlarında yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da şiddetli depremler paniğe yol açtı

23 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 12.49'da İstanbul ve çevresinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, kent genelinde paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı. Deprem, çevre illerde de şiddetli şekilde hissedildi.

Büyük deprem öncesinde saat 12.13'te İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. İlk sarsıntının ardından yaşanan ana deprem, bölgede ciddi bir endişeye yol açtı.

Telefon hatlarında yoğunluk yaşandı

Depremin hemen ardından telefon hatlarında ciddi bir yoğunluk oluştu. Vatandaşların yakınlarına ulaşmaya çalışması nedeniyle iletişimde zaman zaman kesintiler yaşandı. AFAD, afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi için önemli tavsiyelerde bulundu.

AFAD'dan riskli bina uyarısı

AFAD, deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin." uyarısında bulundu. Kurumun resmi açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"ÖNEMLİ! Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önem taşımaktadır. Haberleşmek için kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarını tercih edin. Telefon görüşmelerinizi olabildiğince kısa tutun. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının."

Artçı depremler devam ediyor

Ana depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. Uzmanlar, vatandaşların artçı depremlere karşı dikkatli olmaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri gerektiğini vurguluyor.