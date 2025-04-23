İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anında Marmara Denizi'nde oluşan etkileyici görüntüler dikkat çekti. İşte detaylar.

İstanbul'da şiddetli deprem meydana geldi

23 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 12.49'da İstanbul ve çevre illerde şiddetli bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğü 6.1 olarak duyurdu.

Deprem, İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Sakarya ve Bursa, Tekirdağ ve İzmir gibi çevre illerde de hissedildi.

Deprem anında Marmara Denizi'nde oluşan görüntüler

Depremin etkisiyle Marmara Denizi'nde gözle görülür dalga hareketleri oluştu. O anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Deniz yüzeyindeki ani yükselmeler ve sarsıntının etkisi, bölgedeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Deprem uzmanlarından ilk açıklamalar

Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, yaşanan depremin büyüklüğünü değerlendirerek, "Atom bombası büyüklüğünde bir gerginlik boşaldı" ifadelerini kullandı. Ercan, ayrıca bölgede artçı depremlerin bir süre daha devam edebileceği uyarısında bulundu.

Artçı depremler devam ediyor

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, büyük depremin ardından 4.9 ve 4.4 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı daha meydana geldi. Uzmanlar, artçı sarsıntıların normal süreç olduğunu ve vatandaşların tedbirli olmaya devam etmeleri gerektiğini belirtiyor.

Yetkililerden açıklamalar

AFAD ve İçişleri Bakanlığı, depremin ardından saha tarama çalışmalarının başlatıldığını, şu ana kadar can kaybı bildirilmediğini açıkladı. Arama kurtarma ekiplerinin hazır durumda bekletildiği duyuruldu.