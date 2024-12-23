Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurdun büyük kısmını etkisi altına alacak sağanak yağış ve fırtına hakkında vatandaşları uyardı. 24 Aralık Salı günü başlayacak olan kuvvetli sağanak yağış, birçok ilde ulaşımda aksamalara ve olumsuz hava koşullarına yol açabilir.

Sağanak yağış ve fırtına uyarısı

AFAD’ın yaptığı açıklamada, 24 Aralık sabahından itibaren batı ve merkez ilçelerinde, öğle saatlerinden sonra ise doğu ilçelerinde şiddetli sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Kaş, Demre, Finike, Aksu, Serik, Manavgat, Alanya gibi ilçelerde aşırı yağış bekleniyor. Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde ise kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınalar meydana gelebileceği bildirildi.

Ulaşımda aksamalara dikkat edin

AFAD, özellikle ani sel, su baskınları, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgarlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Bu tür hava koşulları nedeniyle ulaşımda ciddi aksaklıklar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.