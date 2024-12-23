Ünlü oyuncu Ezgi Şenler, özel hayatında önemli bir adım attı. Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Ömer Gürgen’den romantik bir evlilik teklifi alan Şenler, mutluluğunu sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Yüzüğünü parmağına takarak sevgilisine sarılan Şenler, çocukluk aşkıyla hayatını birleştirmeye karar verdi.

Ezgi Şenler evleniyor

Oyuncu Ezgi Şenler, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Ömer Gürgen tarafından aldığı evlilik teklifini kabul etti. Yüzüğü parmağına takıp sevgilisine sarılan Şenler fotoğrafı sosyal medya hesabında sevenleriyle paylaştı. Ezgi Şenler çocuk aşkı ile dünya evine girecek.

Ezgi Şenler kimdir?

Dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Ezgi Şenler, 28 Ocak 1993 doğumludur. 31 yaşındaki oyuncu Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı klasik bale ve modern dans bölümünden mezun olmuştur. Bir televizyon kanalında yayınlanan Bodrum Masalı dizisiyle ekranlara merhaba demiştir. Sonrasında ise dizi kariyerine çeşitli yapımlarda devam etmiştir.