Merkeze konuk olan Özel Saint Joseph Fransız Lisesi öğrencileri, afetlere karşı bilinç kazandırmayı amaçlayan eğitimlere katıldı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Gençlerimizi afetler konusunda bilinçlendiriyor, daha güvenli bir geleceğe hep birlikte hazırlanıyoruz" dedi.

Afetlere karşı hazırlıklı bir toplum hedefiyle faaliyetlerine yön veren Karşıyaka Belediyesi, Afet Eğitim Merkezi çatısı altında vatandaşları bilinçlendirmeye devam ediyor. Örnekköy Şantiye Tesisleri içerisinde yer alan merkezde, yeni dönemin ilk öğrenci eğitimi gerçekleştirildi. Özel Saint Joseph Fransız Lisesi öğrencileri merkezi ziyaret ederek teorik ve uygulamalı eğitimlere katıldı.

Afet Eğitim Merkezi'nde öğrencilere deprem, yangın, sel gibi doğal afetlere karşı bilinçlenme fırsatı sunan eğitimler, tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve her bir program 120 dakika sürüyor. 120 dakikalık program; Enkaz Koridoru, Sel ve Heyelan Simülasyonu, Fay Kırığı Simülasyonu, Bina Sallantı Simülasyonu, Zemin Sıvılaşma Simülasyonu, Tsunami Simülasyonu, Yangın Söndürme Simülasyonu, Duman Kaçış Koridoru Simülasyonu, İlk Yardım Uygulama İstasyonu ve Arama Kurtarma Aracı İstasyonu'nu kapsıyor. Öğrencilerin afetler sırasında doğru adımlar atabilmesi, panik yapmadan hayatta kalma becerilerini geliştirmesi amacıyla hazırlanan eğitimlerde; afetler sırasında güvenli bir şekilde nasıl tahliye olunacağı, yangınla nasıl mücadele edileceği ve ilk yardım teknikleri gibi hayati bilgiler aktarılıyor. Eğitim programına katılmak isteyen okullar, Karşıyaka Belediyesi'ne resmi yazı sunarak kayıt yaptırabiliyor.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Deprem, yangın ve sel gibi doğal afetlerin nasıl yıkıcı sonuçlar doğurabildiğine şahit olduğumuz bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu nedenle hazırlıklı olmak, özellikle yeni nesilleri afet bilinci ve farkındalığı ile donanmış bireyler olarak yetiştirmek hayati önem taşıyor. Bu anlayışla, tüm çocuklarımızı bu bilinçle yetiştirerek toplumumuzun afetlere daha hazırlıklı olmasını sağlamak için eğitimler düzenliyor, çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Tüm okullarımızı bu eğitimlerden faydalanmaya davet ediyorum" diye konuştu.