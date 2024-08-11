Diskalifikasyon sebebi: Siyasi slogan
9 Ağustos'ta India Sardjoe ile ön eleme mücadelesine çıkan Talash, sırtındaki pelerinle alkış topladı. Ancak Dünya Dans Sporları Federasyonu (WDSF), Talash'ın kıyafetinde yer alan siyasi slogandan ötürü diskalifiye edildiğini açıkladı.
Talash'ın geçmişi
"Sosyal medyada 'b-girl Talash' olarak bilinen Manizha Talash, 2021'de Taliban yönetimi altındaki Afganistan'dan kaçarak İspanya'ya sığınmıştı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Mülteci Olimpiyat Takımı ile katılan Talash, mayıs ayında olimpiyat kadrosuna dahil olmuştu.
Editör: Mehrican Candemir