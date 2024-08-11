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"Sosyal medyada 'b-girl Talash' olarak bilinen Manizha Talash, 2021'de Taliban yönetimi altındaki Afgan istan'dan kaçarak İspanya'ya sığınmıştı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Mülteci Olimpiyat Takımı ile katılan Talash, mayıs ayında olimpiyat kadrosuna dahil olmuştu.

Gizemli sanatçı Banksy'den yeni bir eser

Gizemli sanatçı Banksy'den yeni bir eser

9 Ağustos'ta India Sardjoe ile ön eleme mücadelesine çıkan Talash, sırtındaki pelerinle alkış topladı. Ancak Dünya Dans Spor ları Federasyonu (WDSF), Talash'ın kıyafetinde yer alan siyasi slogandan ötürü diskalifiye edildiğini açıkladı.

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