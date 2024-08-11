Eğitim bursu ile 65 öğrenciye destek

Fenerbahçeli futbolcular Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü ve Cenk Tosun, eğitim bursu kampanyasına katılarak toplamda 65 öğrenciye burs vereceklerini açıkladı. Bu anlamlı girişim, gençlerin eğitimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Mourinho'dan duygusal mesaj

Kampanyanın duyurusu sırasında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Fenerbahçe'nin eğitim bursu kampanyasına bağlı olduğum için gururluyum. Bu takımın teknik direktörü olduğum için bu işin bir parçası olmalıydım. Ben elimden geleni her zaman yapmak isterim. Harika bir kampanya. Çok gurur duydum. Bu ülkede çocuklar için bir şeyler yapmak istedim," dedi.

Mourinho'nun liderliğindeki bu girişim, Fenerbahçe'nin sosyal sorumluluk projeleri arasında önemli bir yer tutarken, futbolcuların da eğitime olan desteklerini bir kez daha ortaya koyuyor. Bu burslar, gençlerin geleceğine ışık tutmayı ve eğitimlerine devam etmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Futbolcuların duyarlılığı ve eğitime katkıları

Fenerbahçeli futbolcuların bu duyarlı adımı, toplumda eğitimin önemini vurgularken, daha iyi bir gelecek için atılan bir adım olarak dikkat çekiyor.