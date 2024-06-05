KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) bağlı Afgan-Türk Maarif Okulları Ariana Erkek Lisesi'nde Afgan Kültür ve Edebiyatı fuarı düzenlendi.

Afgan Kültür ve Edebiyatı Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte, okulun öğrencileri ülkelerinin kültürel değerlerini sergiledi.

Fuar kapsamında, resim ve hat çalışmaları, ahşap el ürünleri, yemekler, yerel kıyafetler, kitaplar ve eski para koleksiyonları katılımcıların beğenisine sunuldu.

Etkinlikte şiirler okundu, kompozisyonlar yazıldı, milli spor oyunları sergilendi ve yarışmalar düzenlendi.

Bir hafta süren etkinliğin son gününde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Etkinliği, Afgan basını da yakından takip etti.

Afgan-Türk Maarif Okulları Ariana Erkek Lisesi Müdürü İbrahim Fatih Güçlü, AA muhabirine, Afganistan'ın örf ve adetlerini bir bütün halinde öğrencilere hatırlatmak istediklerini belirtti.

Fuara yoğun katılım olduğunu vurgulayan Güçlü, şunları söyledi:

"Yapmış olduğumuz bu çalışmanın aslında bir amacı da şuydu ki günümüzde biliyorsunuz en büyük problemlerden bir tanesi teknoloji bağımlılığı. Öğrencileri teknolojiden bir nebze olsun uzaklaştırıp kendi kültürlerine yönelmelerini, kendi oyunlarını oynamalarını, kendi sanatlarıyla meşgul olmalarını amaçladık."