Afganistan’da Taliban yönetiminin uygulamaya koyduğu yeni şeriat kuralları, ülkede sosyal ve kültürel hayatı yeniden şekillendiriyor. Artık kadınlar kamusal alanda yüzlerini gösterecek kıyafetler giymeyecek, akraba olmayan erkeklerle konuşmayacak ve onlara bakamayacak. Ayrıca, kadınlar tek başına ulaşım araçlarına binemeyecek ve bu araçlar namaz vakitlerinde durdurulacak. Medyada canlı varlıkların resim ve fotoğrafları kullanılmayacak, müzik yapılması yasaklanacak ve akraba olmayan kadın ve erkeklerin aynı ortamlarda bulunması engellenecek. Kurallara uymayanlar, mahkeme kararı olmadan tutuklanabilecek.

Bu kurallar arasında:

Kadınlar kamusal alanda yüzlerini gösteren kıyafet giyemeyecek.

Kadınlar kamusal alanda konuşamayacak.

Kadınlar akraba olmadıkları erkeklere bakamayacak.

Erkekler akraba olmadıkları kadınlara bakamayacak.

Canlı varlıkların resim ve fotoğrafları medyada kullanılmayacak.

Müzik yapılmayacak.

Akraba olmayan kadın ve erkekler aynı ortamlarda bulunamayacak.

Kadınlar tek başına ulaşım araçlarına binmeyecek.

Ulaşım araçları namaz vakitlerinde durdurulacak, şoför ve yolcular namaz kılacak.

Kurallara uymayanlar mahkeme kararı olmadan tutuklanabilecek.

Bu düzenlemeler, ülkede günlük yaşamı ve toplum normlarını köklü bir şekilde değiştirecek.