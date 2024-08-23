İspanyol moda devi Zara, genç kızlar için tasarladığı bir tişörtün sosyal medyada cinselleştirildiği iddiaları üzerine tepki çekti. Marka, gelen tepkiler üzerine tartışmalı ürünü reyonlarından ve web sitesinden kaldırdı.

Zara, özellikle genç kızlar için ürettiği bir tişört nedeniyle büyük bir tartışmanın odağına yerleşti. Tişörtün üzerindeki yazı ve görseller, sosyal medya platformu TikTok'ta kullanıcılar arasında büyük bir tepkiye neden oldu. Londralı iki çocuk annesi Laura Wilson, 50 binden fazla takipçiye sahip TikTok hesabından yaptığı paylaşımda, tişörtün genç kızları cinselleştirdiğini savundu. Wilson, "Zara, daha iyisini yapmalı" diyerek markayı eleştirdi ve takipçilerine, tişörtün mesajının yalnızca kendisi tarafından mı aşırı yorumlandığını sordu.

Tartışmanın odağındaki tişört

Wilson'ın tepkisini çeken tişört, ön yüzünde "Mükemmel atıştırmalık" yazısını ve arka yüzünde ikiye bölünmüş bir çilek ile "Bir ısırık al" ve "Onu mükemmel bir yaz atıştırmalığı yapan tatlı bir zevk patlaması" ifadelerini barındırıyordu. Wilson, bu mesajların çocuklar için uygunsuz olduğunu belirterek, tişörtün çocuğunuza alıp almama konusunda tekrar düşünülmesi gerektiğini ifade etti. New York Post’a verdiği demeçte ise, tişörtteki mesajın kendisini "fiziksel olarak hasta" ettiğini ve bu tür ifadelerin tamamen gereksiz ve uygunsuz olduğunu söyledi.

Zara'dan özür ve geri çekme kararı

Zara, gelen tepkilere karşılık olarak özür diledi ve tartışmalı tişörtü hem mağazalarından hem de online platformdan kaldırma kararı aldı. Şirket, tişörtte kullanılan "atıştırmalık" kelimesinin ve çilek görselinin yalnızca geleneksel anlamında kullanıldığını savunarak, "Ancak şimdi anlıyoruz ki bazı insanlar bu terimi farklı yorumlamış" açıklamasını yaptı.

Toplumsal endişeler ve Z kuşağının dili

Z kuşağının dilinde "atıştırmalık" kelimesinin genellikle bir kişinin fiziksel özelliklerine atıfta bulunması, bu tartışmanın merkezindeki noktayı oluşturuyor. Wilson, çocukların bu ifadeyi nasıl algılayacaklarından çok, yetişkinlerin nasıl yorumlayacakları konusunda endişeli olduğunu belirtti. "Sorun, çocuklarımın içinde büyüdüğü toplumda yatıyor. Onları elimden geldiğince korumak zorunda hissediyorum çünkü çocuklarımın güvende olduğunu hissetmiyorum," diye ekledi.

Bu, Zara'nın ilk defa tartışmalı bir ürünle gündeme gelmesi değil. Şirket, daha önce de çevre kirliliği, ormansızlaşma ve şiddet içerikli reklamlar nedeniyle eleştirilerin odağı olmuştu.