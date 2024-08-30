Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği tarafından Afganistan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü, özel bir törenle kutlandı. Tören, Büyükelçilik Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Cenk Ünal'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Törenin detayları

Büyükelçilik kampüsünde düzenlenen etkinliğe, Afganistan'da faaliyet gösteren Türk kurumlarının çalışanları, Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri ve çeşitli ülkelerin diplomatları katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Katılımcılar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü operasyonları konu alan kısa bir film izledi.

Konuşmalar ve anma

Büyükelçiliğin Askeri Ataşe Vekili Levent Polat ve Askeri Ataşe Yardımcısı Samet Erzurum, Milli Mücadele döneminin önemini vurgulayarak Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andı. Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Cenk Ünal, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünü Afganistan'da kutlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Ünal, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Afgan halkı, vatan savunması söz konusu olduğunda tüm ayrılıkları bir kenara bırakabilen ve tek yürek, tek vücut olabilen bir millettir. 30 Ağustos, yüce Türk ulusunun emperyalist niyetleri engellediği ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu açtığı kritik bir dönüm noktasıdır. Bu yönüyle 30 Ağustos sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda geri bırakılmış bir ulusun yeniden medeniyetler seviyesine ulaşması için verilen büyük mücadelenin önemli bir kilometre taşıdır. İstiklal Harbi'mizi zafere ulaştıran bu irade, bugün de bize rehberlik etmekte ve zorluklar karşısında mücadele azmi vermektedir."

Törenin ardından konuklara, Türk mutfağının çeşitli lezzetlerinden oluşan bir ikram sunuldu.