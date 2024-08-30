Akhtamar Kilisesi'nde 12'nci ayin için geri sayım

Van Gölü'ndeki Akhtamar Adası'nda bulunan bin 100 yıllık Akhtamar Kilisesi, 8 Eylül'de 12'nci ayine ev sahipliği yapacak. Hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Uluslararası katılım bekleniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle düzenlenen ayine, yurt içi ve dışından Ermeni toplumunun yoğun katılımı bekleniyor. Kentteki otellerde rezervasyonlar dolmak üzere.

Kilisenin tarihi önemi

Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından 915-921 yılları arasında yaptırılan kilise, 2007'de restorasyon sonrası anıt müze olarak açıldı. İlk ayin, 2010 yılında yapıldı.

Yerel ve yabancı ziyaretçilerden olumlu yorumlar

Vanlılar ve turistler, Akhtamar Adası'nın güzelliğinden etkilenmiş durumda. Katılımın yüksek olması bekleniyor, bölge halkı misafirperverliğiyle tanınıyor.