Dünyanın en büyük kakao üreticisi Fildişi Sahili, Türkiye ile iş birliklerini güçlendirmek için rotasını İzmir'e çevirdi. İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen “Fildişi Sahili Yatırım ve İş Birliği Fırsatları Toplantısı” kapsamında, İzmirli iş insanlarıyla buluşan Fildişi Sahili heyeti, ülkenin sunduğu yatırım olanaklarını ve geliştirilebilecek sektörleri tanıttı. Toplantı, Fildişi Sahili Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Khadidjata Toure'nin de katılımıyla gerçekleşti.

İzmir ve Fildişi Sahili tarımda güçlerini birleştiriyor

İzmir Ticaret Odası Sayman Üyesi Mahmut Erkoç, Fildişi Sahili'nin tarımsal üretimde Afrika’nın en önemli ülkelerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Fildişi Sahili'nin güçlü olduğu tarım ve gıda işleme teknolojilerini, İzmir'in uzmanlığıyla birleştirerek karşılıklı fayda sağlayacak ortaklıklar kurabiliriz” dedi. Bu iş birliğiyle sürdürülebilir tarım uygulamaları teşvik edilerek, her iki tarafın da kazanç elde etmesi hedefleniyor.

Balıkçılık sektöründe yeni iş birliği fırsatları

İzmir ile Fildişi Sahili arasındaki ticaret hacminin 2023 itibariyle 594 milyon dolar olduğunu belirten Erkoç, özellikle balıkçılık ve su ürünleri sektöründe büyük fırsatlar bulunduğunu ifade etti. "İzmir olarak, balıkçılık alanında büyük bir potansiyele sahibiz ve Fildişi Sahili'ne balık ihracatını artırmak için yeni projeler geliştirebiliriz" dedi.

Türk yatırımcılar Fildişi Sahili’ne yöneliyor

Fildişi Sahili Ankara Büyükelçisi Khadidjata Toure, Türk yatırımcıların Fildişi Sahili'ne ilgisinin giderek arttığını belirterek, “Türkiye, 2023 yılında ülkemizin en büyük yabancı yatırımcılarından biri oldu. Fildişi Sahili, Batı Afrika'nın en büyük ekonomik merkezlerinden biri haline geldi” dedi.

İzmirli iş insanlarına büyük fırsatlar

Büyükelçi Toure, İzmirli firmalara seslenerek Fildişi Sahili'nde geniş yatırım fırsatlarının bulunduğunu vurguladı. “İzmirli şirketlerin bu fırsatları değerlendireceğine ve iki ülke arasında daha güçlü ekonomik bağlar kuracağımıza inanıyorum” dedi.

Toplantının ardından, Fildişi Sahili Yatırım ve Teşvik Merkezi Temsilcisi Anoh Gladys tarafından yapılan sunumda, Fildişi Sahili'ndeki yatırım olanakları, teşvikler ve iş ortamına dair detaylar aktarıldı.