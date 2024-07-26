Şair, yazar ve çevirmen Afşar Timuçin 84 yaşında hayatını kaybetti.

Şairin ölüm haberini öğrencisi Cengiz Korucu, "Çok değerli Hocamız, felsefeci, yazar., şair, çevirmen ve yayımcı Afşar Timuçin'i kaybettik. Çok üzgünüm..." mesajıyla duyurdu.

Yazarlar derneği PEN tarafından Afşar Timuçin’in ölümüyle ilgili yapılan açıklamada “İnceliklerin şairi, romancı, öykücü, denemeci, felsefeci, çevirmen ve PEN Şiir Ödülü sahibi sevgili hocamız Afşar Timuçin'i uğurlarken, bıraktığı her şey için Türkçe ve edebiyatımız adına çok teşekkür ediyoruz” denildi.

PEN, şiirden romana, öyküden felsefe ve estetiğe pe çok eser yayımlayan Afşar Timuçin’i şu sözlerle uğurladı:

“Edebiyatımızın en üretken yazarlarındandı. 60 kadar kitap yayımladı, şiirden romana, öyküden felsefeye, estetiğe. Profesördü, hocaydı ama bunu hiçbir yerde kullanmadı; ne akademide ne yaşamda ne kitaplarında ne de dilinde! Son dergisi "Felsefe Dergisi"ydi, Eray Canberk'le birlikte yayımladılar, orada pek çok genç şairin, yazarın yetişmesine de önayak oldular. Alçakgönüllülüğü, kıyıda duruşu, buna karşın sisteme en sert eleştirileri yöneltmesiyle de 'aydın'lık görevini her zaman önde tuttu.”

İçimde buruk bir sevinç Tam bize göre suskun ve yabansı Dilimde garip bir şarkı -Gördüğümde ölür gibi olduğum Yüreğimde ellerinle çizdiğin Aşkın ilk dünya haritası Afşar Timuçin, Akşam Türküleri

Afşar Timuçin kimdir?

Afşar Timuçin Manisa Akhisar'da 1939'da dünyaya geldi. Yüksek öğrenimine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde başladı. 1967 yılında, eğitimini tamamlamak üzere Kanada'ya gitti. 1967'de Montreal Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde lisans eğitimini, 1970'te İstanbul Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı.

1968–1970 yılları arasında Fransızca okutmanlığı yaptı. 1974-2002 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversite'sinde Felsefe, Estetik, Halk Bilim, Sanat Tarihi, Halk Edebiyatı dersleri verdi. 1981 yılında doçent, 1992 yılında profesör oldu. Bir süre Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü başkanlığı görevini yürüttü. Kocaeli Üniversitesi'nden 2006 yılında emekli oldu.

Afşar Timuçin'in Ataç, Dönem, Milliyet Sanat, Papirüs, Soyut, Yazko, Yelken, Yeni Edebiyat, Yeni Ufuklar, Varlık dergilerinde şiirleri yayımlandı.