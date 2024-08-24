Afyonkarahisar'da çöplerin bir hafta boyunca toplanmamasına sinirlenen bir vatandaş, çöp konteynırını çekiciyle belediye önüne taşıdı ve protesto etti.

İlginç protesto eylemi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Zafer Mahallesi'nde çöplerin bir haftadır toplanmadığını gören A.A., çöp konteynırını kendi çekicisine yükleyip belediyenin önüne götürdü. Konteynırı belediyenin önüne boşaltan vatandaş, tepkisini bu ilginç yöntemle dile getirdi.

Sosyal medyada yankı uyandırdı

Görüntüler başka bir vatandaş tarafından kaydedildi ve sosyal medyada geniş yankı buldu. A.A.'nın eylemi, hem yerel halk hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından dikkatle takip edildi.