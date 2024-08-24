CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, iki yıl üst üste işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesini öngören yönetmeliğine tepki gösterdi. Karakoz, çiftçilerin tarım arazilerini işlememesinin asıl sebebinin, AKP hükümetinin yanlış ve plansız tarım politikaları olduğunu vurguladı.

Yeni yönetmelik ve içeriği

22 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yönetmeliği, hazinenin özel mülkiyetindeki ve devletin tasarrufu altındaki tarım arazileri hariç olmak üzere, üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesini öngörüyor. Bakanlık, bu düzenlemenin tarımsal üretimi artırmayı hedeflediğini savunuyor. Ancak, bu adımın çiftçilerin elindeki arazileri kaybetmelerine yol açacağı endişesi büyük tepkilere neden oldu.

Karakoz’dan sert eleştiriler

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, bu düzenlemenin tarım arazilerinin boş kalmasının gerçek nedenini göz ardı ettiğini belirtti. Karakoz, çiftçilerin üretim yapamamasının temel sebebinin AKP’nin plansız tarım politikaları olduğunu ifade ederek, hükümetin çiftçiyi yeterince desteklememesine dikkat çekti. “Çiftçiyi desteklemiyorsunuz, şimdi de tarlasını elinden mi alacaksınız?” diye soran Karakoz, bu yönetmeliğin çiftçiyi daha da zora sokacağını savundu.

Yoksul çiftçinin toprağına rant iddiaları

Karakoz, bu düzenlemenin büyük şirketlere ve yandaşlara rant yaratma amacını taşıdığını ileri sürdü. Çiftçilerin ekonomik sıkıntılar nedeniyle arazilerini ekemediklerini vurgulayan Karakoz, Tarım Bakanlığı’nın önce çiftçiye neden üretim yapamadığını sorması ve gerekli destekleri sunması gerektiğini söyledi. Karakoz, “Bu düzenleme, yoksul çiftçilerin arazilerini büyük kartellere kazandırmaya yönelik bir hamledir” dedi.