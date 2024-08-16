Y.Ö. ve eşi, mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da, çocuklara yönelik cinsel istismar suçundan aranan bir karı-koca çift, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şuhut ilçesinde gözaltına alınan Y.Ö. (57) ve eşi Y.Ö. (49), adli işlemlerinin ardından tutuklandı.

Şüphelilerin yakalanması

Y.Ö. Çifti aranıyordu

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocukların nitelikli cinsel istismarı suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan Y.Ö. çifti hakkında detaylı bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, her iki şahsın da bu suçtan hüküm giydiği belirlendi.

Ekipler Şuhut’ta şüphelileri yakaladı

Jandarma ekipleri, geniş çaplı bir operasyon düzenleyerek Y.Ö. çiftini Şuhut ilçesinde yakaladı. Şüpheliler, gözaltına alındıktan sonra adli işlemler için emniyete götürüldü.

Mahkeme kararıyla tutuklandılar

Y.Ö. çifti, mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suçları nedeniyle ağır bir ceza ile karşı karşıya kalan çiftin, yargı süreci devam edecek.