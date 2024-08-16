Norveç'te yapılan araştırma, bu göçün ekosistem üzerindeki etkilerini ortaya koydu.

Okyanus sularının ısınması, son 30 yılda güneydeki balık türlerinin kuzeye göç etmesine neden oldu. Norveç'te yayımlanan The Barents Observer gazetesinin haberine göre, Deniz Araştırmaları Enstitüsü ve Norveç Arktik Üniversitesi'nin yürüttüğü araştırmada, bu değişimin ekosistem üzerindeki etkileri incelendi.

Okyanus sularının ısınmasının etkileri

Balık türlerinde kuzeye göç

Araştırmada, küresel ısınmaya bağlı olarak okyanus sularının ısındığı ve bu durumun güney sularına özgü balık türlerinin kuzeye göç etmesine neden olduğu belirlendi. Balıkların bu göçü, bölgede yaşayan diğer balık türleriyle olan etkileşimleri de değiştirdi.

Yeni türlerin ortaya çıkışı

Deniz Araştırmaları Enstitüsü'nden Ulf Lindstrom, geçmişte Norveç'in kuzeyinde yapılan trol avlarında yaklaşık 6-7 balık türü bulunurken, günümüzde bu sayıların 15'e kadar çıktığını belirtti. Lindstrom, çaça ve morina gibi yeni türlerin kuzey sularında ortaya çıktığını vurguladı.

Küresel ısınmanın su sıcaklığı üzerindeki etkisi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), küresel ısınmanın okyanuslarda meydana gelen artışların %90'ını oluşturduğunu ve 1955'ten bu yana su sıcaklıklarında belirgin bir artışa neden olduğunu açıklamıştı.

Ekosistem üzerindeki etkiler

Güneyden kuzeye göç eden balık türlerinin bölgedeki mevcut türlerle etkileşimi, bu türler için sorunlar oluşturabilir. Yeni türlerin ekosisteme entegrasyonu, besin zincirlerinde değişiklikler ve ekosistem dengesizliklerine yol açabilir.