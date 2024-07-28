Afyonkarahisar'ın çeşitli bölgelerinde, 29 Temmuz'da Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ tarafından yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. İşte elektrik kesintisi saatleri ve etkilenen bölgeler...

Merkez Bölgesi

Kocatepe Sokak: Afyonkarahisar ili Şuhut ilçesine bağlı Hallaç Top-Su ve bölgede bulunan özel trafolu müşterilerde 10:00 - 14:00 saatleri arasında kesinti olacak.

Fatih Bölgesi

Kekik Sokak: Afyonkarahisar ili Dinar ilçesine bağlı Çayüstü Köyü'nde 10:00 - 15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanıyor.

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Ballık ve Cumhuriyet Bölgeleri

Cumhuriyet Sokak, Ali İhsan Sabis Sokak ve diğerleri: Afyonkarahisar ili Sandıklı ilçesine bağlı Ballık Köyü Cumhuriyet Mahallesi ve Zafer Mahallesi'nde 10:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Saadet Köyü

Saadet Küme Evler ve Saadet Sokak: Afyonkarahisar ili İhsaniye ilçesine bağlı Aşağıtandır, Yukarıtandır, Belce Köyleri ve bölgede bulunan özel trafolu müşterilerde 10:00 - 18:00 saatleri arasında kesinti olacak.

Gazlıgöl Bölgesi

Besihane Sokak, Cami Sokak ve diğerleri: Afyonkarahisar ili İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl ve çevresinde 10:00 - 18:00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanıyor.

Ataköy ve Kanlıca Bölgeleri

Ata Köy Küme Evler, Datlar Sokak ve Kanlıca Küme Evler: Afyonkarahisar ili Merkez ilçesine bağlı bu bölgelerde 10:00 - 17:00 saatleri arasında kesinti yaşanacak.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ, çalışmaların planlanan saatlerden önce tamamlanması durumunda elektrik hizmetinin erken verileceğini duyurdu.

Editör: Büşra Babur