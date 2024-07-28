Afyonkarahisar'ın çeşitli bölgelerinde, 29 Temmuz'da Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ tarafından yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. İşte elektrik kesintisi saatleri ve etkilenen bölgeler...
Merkez Bölgesi
Kocatepe Sokak: Afyonkarahisar ili Şuhut ilçesine bağlı Hallaç Top-Su ve bölgede bulunan özel trafolu müşterilerde 10:00 - 14:00 saatleri arasında kesinti olacak.
Fatih Bölgesi
Kekik Sokak: Afyonkarahisar ili Dinar ilçesine bağlı Çayüstü Köyü'nde 10:00 - 15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanıyor.
Ballık ve Cumhuriyet Bölgeleri
Cumhuriyet Sokak, Ali İhsan Sabis Sokak ve diğerleri: Afyonkarahisar ili Sandıklı ilçesine bağlı Ballık Köyü Cumhuriyet Mahallesi ve Zafer Mahallesi'nde 10:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Saadet Köyü
Saadet Küme Evler ve Saadet Sokak: Afyonkarahisar ili İhsaniye ilçesine bağlı Aşağıtandır, Yukarıtandır, Belce Köyleri ve bölgede bulunan özel trafolu müşterilerde 10:00 - 18:00 saatleri arasında kesinti olacak.
Gazlıgöl Bölgesi
Besihane Sokak, Cami Sokak ve diğerleri: Afyonkarahisar ili İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl ve çevresinde 10:00 - 18:00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanıyor.
Ataköy ve Kanlıca Bölgeleri
Ata Köy Küme Evler, Datlar Sokak ve Kanlıca Küme Evler: Afyonkarahisar ili Merkez ilçesine bağlı bu bölgelerde 10:00 - 17:00 saatleri arasında kesinti yaşanacak.
Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ, çalışmaların planlanan saatlerden önce tamamlanması durumunda elektrik hizmetinin erken verileceğini duyurdu.