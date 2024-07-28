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Ata Köy Küme Evler, Datlar Sokak ve Kanlıca Küme Evler: Afyonkarahisar ili Merkez ilçesine bağlı bu bölgelerde 10:00 - 17:00 saatleri arasında kesinti yaşanacak.

Besihane Sokak, Cami Sokak ve diğerleri: Afyonkarahisar ili İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl ve çevresinde 10:00 - 18:00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanıyor.

Saadet Küme Evler ve Saadet Sokak: Afyonkarahisar ili İhsaniye ilçesine bağlı Aşağıtandır, Yukarıtandır, Belce Köyleri ve bölgede bulunan özel trafolu müşterilerde 10:00 - 18:00 saatleri arasında kesinti olacak.

Cumhuriyet Sokak, Ali İhsan Sabis Sokak ve diğerleri: Afyonkarahisar ili Sandıklı ilçesine bağlı Ballık Köyü Cumhuriyet Mahallesi ve Zafer Mahallesi'nde 10:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Kocatepe Sokak: Afyonkarahisar ili Şuhut ilçe sine bağlı Hallaç Top-Su ve bölgede bulunan özel trafolu müşterilerde 10:00 - 14:00 saatleri arasında kesinti olacak.

Afyonkarahisar 'ın çeşitli bölgelerinde, 29 Temmuz'da Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ tarafından yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesinti leri yaşanacak. İşte elektrik kesintisi saatleri ve etkilenen bölgeler...

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