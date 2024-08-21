Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yönlendirilmesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Sinanpaşa ilçesi Kırka beldesindeki yangının soğutma işlemleri devam ederken, aynı bölgede Akharım beldesindeki Hasanbeli-Çiğiltepe mevkisinde yeni bir yangın başladığı bildirildi. Yangının söndürülmesi için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde olayın ilk anından itibaren kapsamlı bir müdahale başlatıldı.

Açıklamada, yangına Afyonkarahisar merkez, Sandıklı, Dinar, Çay, Şuhut, İhsaniye ve İscehisar ilçelerinin yanı sıra Akharım, Güney, Düzağaç ve Taşoluk belde belediyelerinden toplam 31 araç ve 68 personel ile havadan ve karadan müdahale edildiği belirtildi. Ayrıca, Orman Genel Müdürlüğü ve çeşitli kamu kurumlarından destek ekipleri görevlendirildi.

Valilik, vatandaşlardan yeşil alanları korumak amacıyla yangına sebebiyet verebilecek risklerden kaçınmalarını ve alınan yasaklara uymalarını rica etti. Yangınla ilgili olarak iki kişinin ifadesine başvurulmak üzere Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldüğü öğrenildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.