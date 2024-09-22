Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Ağzıkara Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, 13 yaşındaki E.N.A. isimli kız çocuğu hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, 03 SK 430 plakalı yolcu otobüsüne binen E.N.A., evine gitmek için Ağzıkara Köyü Kavşağı'nda araçtan indi. Karşıdan karşıya geçmek istediği sırada arkadan gelen H.Ç. yönetimindeki 03 HC 950 plakalı otomobil, genç kıza çarptı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Çarpmanın ardından otomobil yol kenarındaki otobüse çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan E.N.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü H.Ç. de kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.