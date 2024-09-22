Buca Belediyesi, temizlik personel eksikliği nedeniyle okullarda yaşanan sorunları çözmek için harekete geçti. Belediye, öğrencilerin hijyenik ortamlarda eğitim alması için okullarda temizlik çalışmalarını başlattı.

Buca Belediyesi'nden Okullarda Temizlik Seferberliği

Okullarda temizlik seferberliği başladı

Buca Belediyesi, basında yer alan “okullarda temizlik yapılamadığı” yönündeki haberler ve vatandaşlardan gelen şikayetler sonrası ilçedeki okullarda temizlik çalışmalarına hız verdi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, okulların hijyen sorununa dikkat çekerek, çocukların sağlıklı ortamlarda eğitim görmesinin öncelikli bir görev olduğunu belirtti.

Buca Belediyesi'nden Okullarda Temizlik Seferberliği1

İlk temizlik Meşkure Şamlı Ortaokulu’nda

Temizlik çalışmaları, ilçedeki okullarda hafta içi akşam saatlerinde ve hafta sonları düzenlenmeye başladı. İlk uygulama Meşkure Şamlı Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Belediye ekipleri, okulun sınıflarını, koridorlarını ve tuvaletlerini temizleyerek çocuklar ve öğretmenler için daha hijyenik bir ortam sağladı.

Buca Belediyesi'nden Okullarda Temizlik Seferberliği3

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“Çocuklar vatandır”

Başkan Görkem Duman, okullarda yaşanan hijyen sorunlarına ilişkin haberlerin ardından hızlıca harekete geçtiklerini dile getirerek, şunları söyledi: “Her gün Buca'nın sokaklarında vatandaşlarımızla buluşuyorum ve okulların temizlik sorunuyla ilgili birçok şikayet alıyorum. Velilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı'nın temizlik bütçesinin yetersizliğinden dolayı duydukları rahatsızlığı dile getiriyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşmanın en önemli unsuru eğitimdir. Çocuklarımızın hijyenik ve sağlıklı ortamlarda eğitim almaları için elimizden geleni yapacağız.”

Duman, çocukların sağlıklı bir çevrede büyüme hakkını savunmanın belediyenin temel görevlerinden biri olduğunu vurgulayarak, temizlik çalışmalarının diğer okullarda da sürdürüleceğini ifade etti.

Buca Belediyesi'nden Okullarda Temizlik Seferberliği2

Hafta sonlarında temizlik çalışmaları

Buca Belediyesi, temizlik çalışmalarını kesintisiz sürdürebilmek adına okullarda akşam saatlerinde ve hafta sonları temizlik yapacak. Bu uygulama sayesinde daha fazla okul hijyenik hale getirilecek.

Başkan Duman, okullardan gelen temizlik taleplerine göre çalışma takviminin belirleneceğini duyurdu. “Okulların açılmasıyla başlattığımız temizlik çalışmalarına hız vereceğiz ve okullardan gelen talepleri değerlendirerek temizlik programımızı oluşturacağız” dedi.

Buca Belediyesi'nden Okullarda Temizlik Seferberliği4

Muhabir: Berkant ÖZOKTAŞ