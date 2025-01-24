Afyonkarahisar Yeni İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol Kimdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan karara göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alınıken, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Birtan Erol atandı. Peki, Ahmet Birtan Erol kimdir? Hangi görevlerde yer aldı? İşte ayrıntılar...

İşte yeni Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü atama kararı:

Ahmet Birtan Erol kimdir?

Ahmet Birtan Erol, Türk emniyet teşkilatında önemli görevlerde bulunan ve 28 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koruma Daire Başkanlığı'na atanmış olan 1. Sınıf Emniyet Müdürüdür. Bu görevinde, TBMM'nin güvenliğini sağlamak ve koruma hizmetlerini yönetmekle sorumlu olmuştur.

Görev süresince, birçok kritik olayda aktif bir rol üstlenmiştir. Örneğin, 1 Kasım 2024 tarihinde TBMM'de bir intihar girişiminde bulunan vatandaşı ikna ederek, güvenli bir şekilde aşağıya inmesini sağlamıştır. Ayrıca, TBMM'de göreve başlayan polis memurlarına yönelik sertifika törenlerinde de yer alarak, Koruma Daire Başkanlığı'nın güçlenmesine katkıda bulunmuştur.

Erol, 2023 yılında, memleketi olan Boyabat ilçesinde bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

Son olarak, 24 Ocak 2025 tarihinde Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Mahmut Ay'ın görevden alınmasının ardından, yerine atanmıştır.